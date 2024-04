Programa do radialista Cristiano Viana reúne multidão em Simão Dias

Uma verdadeira multidão lotou a Praça Vicente Ferreira de Souza, no último domingo (7), para prestigiar o aniversário de um (1) do programa ‘Domingão da Gente’ do radialista Cristiano Viana.

Transmitido pela Tropical FM, o programa contou com a banda Seeway e os artistas João Eduardo, Diego Amante, Igor Fernandez e Helder Nascimento.

“Com o coração cheio de alegria, quero agradecer a todos os simãodienses pela participação na festa em comemoração de um ano pelo nosso programa ‘Domingão da Gente’, na Tropical FM, em Simão Dias”, frisou o radialista Cristiano Viana.

Além da população, o evento reuniu o vice-prefeito Renaldo Prata, o empresário Pedro Valentia, os deputados Luciano Pimentel e Fábio Reis.