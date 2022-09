Programa Jovens Embaixadores 2023 abre as inscrições para estudantes

O Programa Jovens Embaixadores (JE) 2023 está com inscrições abertas até o dia 12 de setembro. Esse intercâmbio é destinado para jovens empreendedores que desejam ter uma experiência fora do país. Com isso, a Embaixada e os Consulados dos EUA no Brasil anunciam o processo seletivo para os alunos da rede pública que possuem entre 15 a 18 anos.

Essa é uma iniciativa do Departamento de Estado norteamericano, que atua desde 2002 oportunizando intercâmbio de curta duração nos Estados Unidos. O programa está buscando por alunos que se destacam no âmbito acadêmico, tem espírito empreendedor, capacidade de liderar e dominar a língua inglesa.

A vivência de ser um Jovem Embaixador pode permitir que o aluno amplie os horizontes, ao mesmo tempo em que eles auxiliam no estreitamento dos laços de amizade, respeito e colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos.

Os interessados podem realizar a sua inscrição gratuitamente para o programa por meio do site oficial. Além disso, precisa preencher alguns dos pré-requisitos. Confira abaixo:

– Ter nacionalidade brasileira;

– Em janeiro de 2023 não ter menos que 15 anos e nem ter completado 19 anos;

– Ser aluno(a) do ensino médio na rede pública brasileira. Os candidatos devem estar cursando ao menos o 1º ano do ensino médio em 2022;

– Ter boa fluência oral e escrita em inglês;

– Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior;

– Jamais ter viajado para os Estados Unidos;

– Pertencer à camada socioeconômica menos favorecida;

– Ter excelente desempenho escolar;

– Ter perfil de liderança e iniciativa;

– Ser comunicativo(a);

– Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade;

– Estar atualmente engajado(a) em iniciativa(s) de empreendedorismo/impacto social em sua comunidade por pelo menos 6 meses.

Para conferir com mais detalhes a documentação, as etapas da seleção e outras informações acesse o edital