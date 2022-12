“Projeto enCantar”: Alunos da E. M. Raimunda Reis publicam seu 1º livro

Com o apoio da Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, os alunos do 1⁰ ao 4⁰ ano do Ensino Fundamental da E. M. Raimunda Reis, tiveram um tarde de autógrafos com a presença da comunidade, familiares, professores e demais convidados da Educação da Rede Pública Municipal e Estadual.

O evento, que aconteceu no último dia 21, fez menção à última etapa do Projeto Literário “Venha se enCANTAR comigo!”.

Que teve como objetivo o incentivo a leitura e a escrita, além de desenvolver habilidades relacionadas à leitura, interpretação de texto estimulando no educando o gosto pela leitura e escrita, ampliando o conhecimento linguístico e cultural, no intuito de redimir os prejuízos ocasionados pela pandemia da Covid-19.

De acordo com a equipe diretiva da unidade de ensino, a implementação do projeto vem favorecer significativamente o processo-aprendizagem, visto que propôs a colaboração para o estímulo da leitura e escrita.

Já para o secretário da Educação, o “Projeto EnCantar” melhora, consequentemente, o desempenho – rendimento – dos alunos em outras disciplinas, já que a leitura está inserida em todo o processo de ensino e no dia a dia dos educandos.