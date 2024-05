PSOL Lagarto convoca filiados e população para o lançamento da nova direção municipal visando eleições 2024

A organização partidária convoca todos os seus filiados e a população lagartense para a plenária que vai eleger e lançar o novo Diretório Municipal do PSOL em Lagarto, na próxima quinta-feira (23), na rua Josias Machado, 461 (Ao lado do Bar Lagarttus). Na ocasião, também será debatida a participação da sigla nas eleições 2024.

O partido vai lançar nomes para disputar vagas na Câmara de Vereadores, bem como vem discutindo o lançamento de um projeto majoritário que deverá marcar a participação de uma frente ampla independente para disputar a Prefeitura de Lagarto em 2024.

A conjuntura faz parte de uma proposta nacional de representação popular nas cidades, em que o PSOL visa construir grupos contrários à manutenção das oligarquias elitistas no poder, visando a representação de um campo político democrático voltado para a classe trabalhadora, com a participação da juventude, das minorias e das camadas mais populares no processo eleitoral.