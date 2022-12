Qatar 2022: Governo de SE altera horário de funcionamento das repartições

Em decreto assinado na última sexta-feira, 2, o governador Belivaldo Chagas estabeleceu alteração do expediente de todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual nas datas dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, a partir da fase das oitavas de final. A medida estabelece que o expediente deve se encerrar a partir de uma hora e trinta minutos antes do horário previsto para os jogos do Brasil.

Nos dias em que os jogos do Brasil forem às 12h, o expediente deve se encerrar às 10h30. Já nos dias em que os jogos do Brasil forem às 16h, o expediente deve se encerrar às 13h.

Ficam excluídos da aplicação desse decreto os serviços considerados essenciais, ou os que, por sua natureza ou característica especial, não podem ter alterados os seus períodos diários de execução ou não devem sofrer solução de continuidade. Nestes casos encontram-se serviços emergenciais, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, polícias Militar e Civil, Samu 192 Sergipe, hospitais e demais unidades de saúde de urgência.