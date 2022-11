Qatar 2022: Prefeitura de Lagarto altera horário de funcionamento de repartições

Assim como os governos Estadual e Federal, a Prefeitura de Lagarto alterou o horário de funcionamento das repartições públicas municipais nas datas dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, que ocorrerá no Qatar.

De acordo com o despacho, no dia 24 de novembro, o expediente será das 07h às 15h; no dia 28, das 07h às 12h; e no dia 02 de dezembro, das 07h às 15h. Nos dias em que os jogos do Brasil ocorrerem às 12h (Horário de Brasília), o expediente será até às 11h; quando a partida for às 16h, o expediente encerrará às 15h.

O decreto também determina que, caso a Seleção Brasileira avance para as etapas subsequentes da competição, o horário do expediente será comunicado pela Prefeitura de Lagarto por meio do seu site oficial.

Ficam excluídos da aplicação desse decreto os serviços considerados essenciais, ou os que, por sua natureza ou característica especial, não podem ter alterados os seus períodos diários de execução ou não devem sofrer solução de continuidade, a exemplo de serviços de Saúde.