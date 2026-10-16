Quadriciclo é removido pelo DTTU após irregularidades na Avenida Contorno, em Lagarto

Na tarde desta quinta-feira (15), agentes do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) de Lagarto realizaram a remoção de um quadriciclo que circulava de forma irregular pela Avenida Contorno, nas proximidades do Balneário Bica.

Durante a fiscalização, os agentes constataram que o veículo estava sem o licenciamento obrigatório, transportava passageiros acima do permitido e circulava em uma via com velocidade máxima de 60 km/h, onde o tráfego desse tipo de veículo é proibido pela legislação de trânsito.

Diante das irregularidades identificadas, o quadriciclo foi removido para o Departamento de Trânsito, onde serão adotadas as providências cabíveis.

O DTTU reforçou a importância do cumprimento das normas de trânsito para garantir a segurança de condutores, passageiros e demais usuários das vias públicas.