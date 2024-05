Quase cinco meses após residencial desabar em Aracaju, inquérito ainda não foi concluído

Cinco meses depois de seis pessoas morrerem e 13 ficarem feridas após o desabamento de um residencial, com 44 unidades, que funcionava de forma irregular, no Bairro Santo Antônio, em Aracaju, no dia 31 de dezembro de 2023, o inquérito que deve apontar as causas do acidente ainda não foi concluído. A suspeita é que um vazamento de gás tenha causado uma explosão

Lajes inteiras desabaram e as buscas por sob os escombros duraram dois dias. Um corredor de cerca de dois metros dava acesso ao residencial. Por ele e buracos feitos em paredes, as equipes de resgate passavam com materiais e com as vítimas. Os trabalhos só finalizaram após quase duas semanas.

O tenente-coronel e secretário de Defesa Social de Aracaju, Silvio Prado, chefiou os trabalhos de resgate e lembrou da dificuldade para localizar as vítimas. “Quando chegamos, existiam várias pessoas superficiais, que estavam presas por escombros. Demos prioridade a essas pessoas que estavam com vida, entregamos aos cuidados do Samu. Depois começamos a buscar pessoas abaixo dos escombros”.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita inicial é de que a explosão tenha sido provocada pelo vazamento de gás de um botijão no 1º pavimento da edificação de dois andares.

Joana Dark dos Santos morava há dois anos no imóvel com o irmão e diz que o cheiro do gás ficou na memória. Eles conseguiram escapar.

“Eu ainda lembro, passo em frente ao residencial. É inevitável não ter más recordações. Aqui dentro de casa a gente sente cheiro do gás ainda. É dolorido. É como se tivesse acontecido ontem”, disse a atendente.

Respostas

A secretária clínica, que também morava no residencial e estava trabalhando no Hospital São José, em frente ao imóvel, no momento da explosão, espera uma conclusão.

“Eu espero uma resposta, pra que dê um ponto final a isso, de onde veio essa explosão. A gente só quer saber realmente o que foi que aconteceu”.

Segundo a Polícia Civil, diante da complexidade do caso, o inquérito somente será concluído após o laudo pericial, que não tem prazo definido para ser finalizado pelo Instituto de Criminalística, mas está em fase final. Também informou que, durante esse tempo, foram realizadas diversas diligências e cerca de 20 pessoas foram ouvidas pelo delegado André Gouveia, que preside o caso.

A defesa dos proprietários acredita que não há culpados pelo crime.

O imóvel continua interditado. As equipes da TV Sergipe tiveram autorização dos proprietários e da Defesa Civil para acessar o local.

Vítimas

Cinco pessoas morreram no local e uma no Hospital de Urgências de Sergipe, após ter cerca de 90% do corpo queimado.

Isla Solimar Batista Santos, 20 anos

Weslly André Santos, de 20 anos, marido de Isla

Guilherme Alves de Souza

Ana Cristina, 51 anos

José dos Santos, de 65 anos

Carlos Roberto de Santana, 70 anos

