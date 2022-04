Quatro são presos por envolvimento com morte de motorista de aplicativo

Quatro envolvidos com a morte do motorista de aplicativo Jairo Emanuel Santos Dias, 39 anos, foram presos neste domingo, 10, em uma ação de equipes da Policia Militar e com levantamentos feitos por equipes de plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em abordagem a um grupo no interior de outro veículo, a Polícia Militar localizou um documento pertencente ao desaparecido e conduziu os três ao DHPP. Ainda na madrugada, foram identificados e conduzidos também ao Departamento de Homicídios outros dois homens como parceiros dos suspeitos. Quatro deles, tiveram as prisões confirmadas.

A equipe de local de crime tomou providências no sentido de esclarecer os fatos e, após interrogatórios, esclareceu que quatro dos apresentados tinham envolvimento com o crime apurado.

Depois de várias diligências e buscas em locais apontados falsamente pelos suspeitos, após cerca de 12 horas de interrogatórios, foi possível chegar ao local onde efetivamente estava oculto o corpo da vítima, em meio a um canavial no Município de Laranjeiras.

Foram autuados em flagrante de crime de ocultação de cadáver quatro homens de 20, 26, 31 e 35 anos, todos com antecedentes criminais, três deles por homicídio.

O automóvel subtraído foi localizado por equipe uma equipe da Polícia Militar e será devolvido aos familiares da vítima. O Departamento de Homicídios já representou as prisões preventivas dos flagrados pelo crime de latrocínio.

Fonte: SSP/SE