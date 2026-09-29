Quinto LIRAa do ano identifica um município sergipano com alta infestação do Aedes aegypti

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou, nesta terça-feira (29), o quinto Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2026. O estudo identificou um município sergipano com alto índice de infestação: Nossa Senhora da Glória, no Sertão do estado, que registrou 4,3.

Ainda de acordo com a SES, outros 43 municípios apresentaram médio risco, 30 registraram baixo risco e um não realizou o levantamento.

O estudo mede a presença do vetor nas localidades pesquisadas e classifica os resultados da seguinte forma: