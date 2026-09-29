Quinto LIRAa do ano identifica um município sergipano com alta infestação do Aedes aegypti

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou, nesta terça-feira (29), o quinto Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2026. O estudo identificou um município sergipano com alto índice de infestação: Nossa Senhora da Glória, no Sertão do estado, que registrou 4,3.
Ainda de acordo com a SES, outros 43 municípios apresentaram médio risco, 30 registraram baixo risco e um não realizou o levantamento.
O estudo mede a presença do vetor nas localidades pesquisadas e classifica os resultados da seguinte forma:
- Satisfatório (baixo risco): de 0 a 0,9;
- Média infestação (médio risco): de 1,0 a 3,9;
- Alto risco: acima de 4,0.
Alerta e impacto do El Niño
A SES reforça a importância de manter o alerta, especialmente diante das condições climáticas previstas para o período de El Niño. O aumento das temperaturas e as mudanças no regime de chuvas podem favorecer as condições para a proliferação do mosquito. Por isso, as medidas de prevenção e combate ao Aedes aegypti devem continuar.
O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Equatorial, capaz de alterar os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do mundo. Em Sergipe, o fenômeno pode contribuir para a redução das chuvas, estiagem, escassez de água, prejuízos à agropecuária, aumento do risco de incêndios florestais e impactos na saúde.
O período de estiagem pode favorecer o armazenamento de água nas residências. Quando os recipientes não são devidamente protegidos, podem se transformar em criadouros do Aedes aegypti. Por isso, a população deve redobrar os cuidados, mantendo os reservatórios tampados e eliminando possíveis locais de reprodução do mosquito, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
Dados das arboviroses
De acordo com o Boletim Semanal de Dengue e outras Arboviroses, referente à Semana Epidemiológica 38, no período de 4 de janeiro a 26 de setembro de 2026, Sergipe registrou 4.479 casos notificados de dengue, dos quais 1.113 foram considerados prováveis e 727 confirmados. O boletim contabiliza ainda dois óbitos por dengue no acumulado do ano.
Na Semana Epidemiológica 38, foram registrados 46 casos notificados, 36 prováveis, 10 confirmados e nenhum óbito.
Em relação à chikungunya, foram 958 casos notificados, 314 prováveis e 259 confirmados, sem registro de óbitos. Já para a zika, o boletim aponta 98 casos notificados, nove prováveis e seis confirmados, também sem mortes.
As medidas preventivas devem permanecer e a população deve observar vasos de plantas com água parada, caixas d’água destampadas, reservatórios descobertos, pneus e outros recipientes que possam se transformar em criadouros. A eliminação desses locais segue como a maneira mais eficaz de interromper o ciclo de reprodução do vetor.
Fonte: G1 Sergipe