Rede Pública Estadual inicia calendário de matrícula escolar

A primeira fase da Matrícula Online da Rede Pública Estadual iniciou na última segunda-feira, 23, e prossegue até o dia 27, completamente de forma automática. Os pais e responsáveis devem ir até a unidade de ensino onde o aluno está matriculado para assinar o termo de matrícula e atualizar o cadastro, se for necessário. Todas as informações e documentação fornecidas no ato da matrícula são protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Apenas a gestão escolar terá acesso a essas informações, que ficam armazenadas em um datacenter que oferece total segurança para que o sistema seja automatizado e garanta a renovação da matrícula.

A matrícula da Rede Estadual será feita de forma online, por meio do Portal da Matrícula e compreende três momentos: primeira fase – renovação automática dos alunos matriculados da Rede Estadual, que será de 23 a 27 de janeiro; segunda fase – transferência interna entre escolas, no período de 30 de janeiro a 3 de fevereiro; terceira fase – de 6 a 10 de fevereiro, para alunos que querem ingressar na Rede.

Para os alunos e responsáveis que não possuem acesso à internet ou desejam fazer a Matrícula Online com o auxílio de um técnico, a Seduc orientou todas as escolas a disponibilizarem seus laboratórios para que sejam efetivadas as matrículas.

“As escolas prepararam suas equipes para receber os estudantes. Orientamos para ter sempre um funcionário de plantão nos horários de funcionamento e com acesso à internet. Lembramos que o Portal de Matrícula Online só estará disponível a partir do dia 30”, disse Jaqueline Andrade.