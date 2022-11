Reitor da UFS recebe Título de Cidadão Simãodiense

Na última sexta-feira, 25, o reitor da Universidade Federal de Sergipe, Valter Santana, recebeu o Título de Cidadão Simãodiense em solenidade realizada na Associação Atlética de Simão Dias. A homenagem é fruto do reconhecimento do município aos trabalhos prestados pelo Centro de Reabilitação e Qualidade de Vida, uma extensão do Campus de Lagarto.

De acordo com o reitor, a honraria marca a expansão da atuação da UFS pelo interior do estado de Sergipe. “O reconhecimento do povo de Simão Dias, referendado através do poder legislativo, é um reconhecimento ao trabalho da Universidade Federal de Sergipe. É a consolidação da interiorização da UFS, fazendo com que as ações da nossa universidade atinjam toda a população do estado de Sergipe. Eu, no momento como reitor, fico muito feliz em ser reconhecido pelos feitos da nossa instituição. Isso significa que o trabalho está sendo bem executado e a universidade está fazendo cumprir a sua missão que é não só formar, mas transformar a vida das pessoas onde a universidade se instala”, afirma Valter.

O evento foi presidido pela presidente da Câmara Municipal de Simão Dias, Iraildes de Oliveira. Valter Santana ressalta que a homenagem é para todos aqueles que fazem parte da UFS. “Para mim é uma felicidade imensa que divido com todos que fazem a Universidade Federal de Sergipe, porque se não fosse pelo empenho e dedicação de todos os professores, servidores e alunos, que agora também estão em Simão Dias atuando para aperfeiçoar seu aprendizado e cuidando das pessoas, esse reconhecimento não vinha. Então é um momento de muita felicidade e espero que a universidade possa seguir sua trajetória de sucesso, consolidando essas ações e transformando a vida das pessoas”, diz o reitor.

O Centro de Reabilitação e Qualidade de Vida iniciou as atividades no município em maio deste ano e conta com salas multiuso, consultórios, laboratórios, piscina adaptada, dentre outros espaços. O CRQV oferta as especialidades já oferecidas pela Prefeitura de Simão Dias: clínica geral, cardiologia, ortopedia, ginecologia, psiquiatria, pediatria, fisioterapia, fonoaudiologia, hidroterapia, nutrição, psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional e o programa Melhor em Casa, sempre em parceria com os cursos do Campus de Lagarto da UFS.

Homenageado

Valter Joviniano de Santana Filho ingressou na UFS como professor efetivo em 2009, compondo o quadro docente do Departamento de Fisioterapia. Possui mestrado e doutorado em Fisiologia pela Universidade de São Paulo, e é membro da Sociedade Brasileira de Fisiologia (SBFis) e da Sociedade Americana de Fisiologia (APS).

Natural de Salvador/BA, ele foi nomeado vice-reitor da UFS em dezembro de 2019, em razão da aposentadoria da professora Iara Campelo, que era a vice-reitora. Durante o ano de 2020, coordenou o Comitê de Prevenção e Redução de Riscos frente à infecção pelo novo coronavírus, grupo que ganhou destaque na sociedade sergipana em virtude do grande apoio que ofereceu aos governos locais no combate e prevenção à covid-19.

No dia 17 de março de 2021 foi nomeado para exercer o cargo de reitor da UFS e tomou posse cinco dias depois, se tornando o mais jovem ao assumir a função.

