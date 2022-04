UFS em Simão Dias: Reitor enaltece trabalho do prefeito Cristiano Viana

Durante entrevista ao radialista JC na 102,7 FM, em Lagarto, o reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Dr. Valter Santana, enalteceu o empenho do prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, para o funcionamento em Simão Dias do Centro de Reabilitação e Qualidade de Vida (CRQV).

Em sua fala, Dr. Valter Santana frisou sobre a obra e a operacionalização para o pleno funcionamento no município e destacou que a participação do prefeito Cristiano Viana foi fundamental, pois o mesmo entendeu a concepção do prédio em benefício à população simãodiense. “Ele fez mais que uma compactuação, pois nós teremos a parte de reabilitação do município funcionando dentro do CRQV, propiciando aos nossos alunos atender e aprender com os munícipes, em uma estrutura moderna ofertada pelo Centro de Reabilitação e Qualidade de Vida”, falou o reitor.

“Só tenho a agradecer a sensibilidade e a visão do prefeito Cristiano Viana em proporcionar para que os nossos alunos tenham um índice excelente de aprendizado, no tocante ao recebimento da população de Simão Dias junto aos nossos professores e servidores do município (que atuarão na UFS), e assim ofertar uma relação de ensino/ aprendizado de uma forma plena”, observou Valter.

Valter concluiu sua participação afirmando que “quando buscamos o município de Simão Dias para viabilizar o funcionamento da unidade, e em seguida apresentamos o projeto e o prédio, encontramos uma sintonia muito boa com o prefeito Cristiano e toda a sua equipe para a efetivação do projeto, que será muito produtivo para o poder público local e a Universidade. O Município, através do seu gestor, cumpriu com a sua missão que é ofertar uma saúde pública de qualidade”, finalizou.

É bom frisar que no início do mês de abril ocorreu a assinatura do termo de cooperação técnica entre a UFS e a Prefeitura de Simão Dias para a abertura do Centro de Reabilitação e Qualidade de Vida (CRQV) no município, onde também funcionará o Centro de Especialidades Médicas.

Projetado em uma área de 2.373,52 m², o Centro de Reabilitação está previsto para ser inaugurado na primeira quinzena do mês de maio, já para atendimento ao público. Os recursos para a construção do Centro foram alocados via emendas parlamentares do ex-deputado Valadares Filho e do ex-senador Valadares, na ocasião que exerciam mandatos em Brasília.