Livro-reportagem sobre lideranças comunitárias da Colônia Treze será lançado

No dia 1º de junho, a partir das 10h, será realizado o lançamento de Quando Deus mandou a chuva que molhou a terra (2024), livro-reportagem de estreia da jornalista e escritora Dayanne Carvalho. O evento acontecerá no Educandário Arco-Íris, localizado no povoado Colônia Treze, no município de Lagarto (SE).

Durante o evento de lançamento, os participantes e a autora do livro irão conduzir uma roda de conversa para relatar os processos de produção da obra. “Parte do nosso interesse de nos juntar a Dayanne nesse trabalho é a nossa preocupação com a escassez de lideranças comunitárias. Então, nós pensamos que esse trabalho poderia, de certa forma, estimular esse interesse nas pessoas”, diz José Felipe, integrante do livro, que fará a abertura do lançamento.

O livro, escrito em 2019 e reeditado entre os anos de 2022 e 2024, reúne as histórias de vida de cinco personagens, a partir de quatro eixos de atuação. O primeiro deles narra a vida e os trabalhos de Joaquim Antunes de Almeida, padre Almeida, uma forte liderança na comunidade. Sua história é contada a partir das memórias de Josefa do Carmo, conhecida como Carminha, que acompanhou o padre desde que ele chegou à Colônia Treze, em 1984. O segundo traz a caminhada de José Felipe (Souza) e de Clenilda, um casal de agricultores orgânicos.

O terceiro conta parte da história de Josefa de Lourdes, conhecida como Udinha, e do trabalho expressivo que realizou com a alfabetização e o tratamento de doenças em crianças da Colônia Treze. Por último, o livro apresenta Denise, que ajudou no combate à mortalidade infantil, salvando crianças e recém-nascidos da desidratação e desnutrição com a multimistura e com o soro caseiro entre as décadas de 80 e 90.

Tanto a publicação quanto o lançamento contam com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022), viabilizados com o apoio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe Água (FUMCTUR), por meio da Prefeitura Municipal de São Cristóvão, sob o Edital de Chamamento Público para a Seleção de Projetos Artísticos e Culturais (nº 004/2024).

PRÉ-VENDA

Quando Deus mandou a chuva que molhou a terra (2024) está em pré-venda até o dia 27 de maio, no valor de R$ 29,90 + frete. Após essa data, o livro passa a ser vendido no valor de R$ 35,00 + frete. Para adquirir o seu exemplar, entre em contato por e-mail:

[email protected] ou por meio do perfil no Instagram: @dayanneecarvalho.

SERVIÇO

– Lançamento do livro-reportagem Quando Deus mandou a chuva que molhou a terra.

– Dia 1º de junho, a partir das 10h, no Educandário Arco-Íris, localizado às margens da Rodovia Antônio Martins de Menezes, 421, Colônia Treze, Lagarto (SE).

– Link da publicação do lançamento:

https://www.instagram.com/p/C7C4BUzu5E8/

– Link da pré-venda:

https://pag.ae/7-vq4iUuv