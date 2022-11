Renato Piaba retorna aos palcos de Aracaju com show ‘Quarentena’

O novo espetáculo do humorista Renato Piaba marca seu retorno após dois anos longe do público por conta da pandemia. A apresentação na capital sergipana está marcada para o dia 20 de novembro, às 20 horas, no Teatro Tobias Barreto.

Segundo Piaba, como o título sugere, “QUARENTENA” irá abordar assuntos que foram questões durante o período de isolamento. “Vamos falar sobre fins e começos de relacionamentos, experiências pessoais vivenciadas por mim, as resenhas que rolaram por trás das lives regadas a muita cachaça e sofrência, além de relatos de pessoas dos meu convívio”, diz.

O tema não poderia ser outro, já que falar do cotidiano é sua marca registrada. Os ingressos para este espetáculo imperdível já estão a venda na bilheteria do teatro, e pelo Ingresso Digital.

Fonte: Assessoria de imprensa