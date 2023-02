Secretário Prefeitinho visita a maior cooperativa de reciclagem do país

Em viajem institucional a Brasília, DF, nesta semana, o secretário do Meio Ambiente de Lagarto, Aloísio Andrade (Prefeitinho), realizou visita a uma cooperativa de reciclagem da capital federal para conhecer e agregar conhecimentos sobre o funcionamento e demanda da mesma, além de conferir as soluções que esta adotou para a coleta seletiva.

A cooperativa em questão é gerida por ninguém menos que Aline Souza, a catadora que ficou conhecida em todo o planeta por ter passado a faixa presidencial ao presidente Lula no dia 1º de janeiro deste.

Ela é presidente da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis (CentCoop) que vem a ser a maior do país, reunindo 21 cooperativas e um total de um mil catadores.

Em conversa com Aloísio Andrade, Aline, que está em seu terceiro mandato, também é secretária de Mulheres da União Nacional de Catadores e Catadoras de Material Reciclável (Unicatadores). Além disso, é delegada na Aliança Internacional de Catadores, representando o Brasil.

Ela lhe apresentou os exemplos de organização e especialmente as dificuldades semelhantes às que ainda são enfrentadas aqui no município; como funcionam as parcerias, convênios de sucesso e o êxito de um projeto de sustentabilidade como este. Aline gravou uma extensa entrevista que foi ao ar pela Juventude FM 104,9.

Aloisio Andrade explanou sobre os percalços da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Lagarto, (Coopcal) e sobre a iminência que o município está de extinguir de vez o lixão, uma realidade que ainda divide os catadores de Lagarto.

“Sai daquele encontro extremamente grato e entusiasmado, diante das possibilidades que uma cooperativa pode proporcionar aos seus colaboradores. Claro que a demanda na nossa capital federal é mil vezes maior que na nossa Lagarto, mas os problemas, caminhos e soluções são os mesmos, independente do seu tamanho e capacidade. Iremos certamente, em comunhão com a gerência e cooperados da nossa Coopcal, tentar pôr algumas destas em prática e com a certeza de melhorar ainda mais a realidade da reciclagem em Lagarto”, comentou Aloísio.

Fonte: Prefeitura de Lagarto