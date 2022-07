Riachão: Governador autoriza quase R$ 2 milhões em obras de pavimentação

O governador Belivaldo Chagas autorizou na última quinta-feira, 30, obras de pavimentação asfáltica e em paralelepípedo granítico, em Riachão do Dantas. O conjunto de obras representa um investimento de R$ 1.934.000,00 no município.

“Investimento de quase R$2 milhões para pavimentação asfáltica e em paralelepípedo no município, no intuito de melhorar a vida dos moradores da sede e tirar a população dos povoados Volta e Vivaldo da lama e da poeira. Também anunciamos a pavimentação em paralelepípedo dos povoados Olhos D’Água e Barro Preto, o projeto de melhoria das ruas do residencial Dona Raimunda, além de mais um ônibus escolar para o município. Portanto, é uma alegria voltar aqui a Riachão e perceber o quanto de obras e projetos conseguimos empreender, em especial, com a recuperação da estrada que vai até Pedrinhas e o trecho completo Lagarto-Riachão-Tobias Barreto. Ações do Governo do Estado que estão levando mais desenvolvimento, emprego e renda para os municípios”, disse o governador Belivaldo Chagas.

As obras de pavimentação asfáltica de diversas ruas da sede municipal contemplam 7.000 m², por meio de um investimento de R$ 434.000,00. Os serviços estão inseridos no Lote 01 de um planejamento que contempla vários municípios sergipanos com obras de obras de regularização e pavimentação asfáltica, no valor geral de R$ 7.670.293,72.

A prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade, acredita que as obras trarão mais desenvolvimento ao município. “Muito feliz e muito grata ao governo do Estado, na pessoa do nosso governador Belivaldo, por olhar para o nosso município. É mais infraestrutura, com pavimentação asfáltica e granítica, que trarão qualidade de vida para os nossos moradores. Então, estou muito grata, muito feliz, porque quanto mais estrutura, mais trabalho, mais qualidade de vida para cada um, não apenas a cidade, como também para os povoados. A pavimentação tirará a população da lama, da poeira, com qualidade de vida para os nossos munícipes”, enalteceu a prefeita, que ainda agradeceu também a recente destinação de recursos para reforma de escolas.

Já as obras de pavimentação em paralelepípedo granítico beneficiam os povoados Volta e Vivaldo, a partir de um investimento total de R$1.500.000,00.

Os serviços de pavimentação são realizados por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs). “Ao todo, são 11.415m² de pavimentação para dois povoados, que trarão, sem dúvidas, mais qualidade de vida e desenvolvimento para a população”, destacou o secretário Ubirajara Barreto, que ressaltou ainda a reestruturação das rodovias no Centro- Sul, a exemplo da que liga Boquim-Colônia 13 e Riachão-Pedrinhas, que estão em execução.

As obras anunciadas fazem parte de um projeto que integra diversos municípios sergipanos, com a instalação de paralelepípedo granítico, correspondendo ao Lote 01 de um planejamento com valor geral de R$ 19.400.590,40.