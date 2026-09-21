Rinha de galos é encerrada e homem é preso por maus-tratos contra animais em Neópolis

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após o recebimento de uma denúncia anônima sobre a realização da atividade ilegal. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a presença de diversas pessoas e parte dos presentes correu em direção a uma área de mata, levando as aves.

Os militares localizaram e alcançaram o homem apontado como responsável pela organização e realização da rinha. Durante a abordagem, o suspeito assumiu a responsabilidade pela atividade e colaborou com a retirada dos animais do local. Ao todo, 26 galos foram apreendidos.

O suspeito e os animais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Propriá.

Fonte: G1 Sergipe