logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Rinha de galos é encerrada e homem é preso por maus-tratos contra animais em Neópolis

Screenshot 2026-09-21 at 10-01-58 Rinha de galos em Neópolis homem é preso e 26 aves apreendidas G1

Um homem foi preso sob a suspeita de maus-tratos contra animais e uma rinha de galos foi encerrada no povoado Fazendinha, em Neópolis. A informação foi divulgada neste domingo (20).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após o recebimento de uma denúncia anônima sobre a realização da atividade ilegal. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a presença de diversas pessoas e parte dos presentes correu em direção a uma área de mata, levando as aves.

Os militares localizaram e alcançaram o homem apontado como responsável pela organização e realização da rinha. Durante a abordagem, o suspeito assumiu a responsabilidade pela atividade e colaborou com a retirada dos animais do local. Ao todo, 26 galos foram apreendidos.

O suspeito e os animais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Propriá.

Fonte: G1 Sergipe

Publicidade
Publicidade
Previous
Next