Roberto Cavalo vê empate em clássico como positivo para o Itabaiana: “É válido”

O Itabaiana empatou em 0 a 0 com o Sergipe na tarde deste domingo, pela quinta rodada da Série D. O técnico Roberto Cavalo avaliou positivamente o resultado, que devolveu a liderança do Grupo A4 ao Tremendão.

– Foi um jogo muito disputado, truncado e de muita marcação. Como nós vínhamos de dois jogos fora, em que a proposta era buscar, no mínimo, quatro pontos e conquistamos seis, então, se nós empatamos agora com um adversário forte em um clássico, é válido – explicou o técnico.

Cavalo também ressaltou a necessidade de mudar o sistema de jogo devido aos desfalques. Elivelton, Thiago Souza e Gabriel Caran estavam no departamento médico, Thiago Papel realiza transição física, enquanto Leílson teve de cumprir suspensão automática.

– Tivemos alguns desfalques e jogamos em uma postura diferente. Nós não começamos tão bem quanto queríamos. Quando se muda o sistema e não se está bem acostumado, existe uma certa dificuldade. Sentimos um pouco o sistema. O primeiro tempo foi mais do Sergipe, e o segundo, mais nosso. Infelizmente, não conseguimos a vitória – pontuou.

Com 11 pontos, o Tricolor da Serra é o primeiro colocado do Grupo A4. O Itabaiana volta a campo no próximo sábado, às 15h, contra o Jacuipense, pela sexta rodada da Série D do Brasileiro.

