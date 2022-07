Robson Viana assume mandato no lugar de Talysson de Valmir

Na última quinta-feira, 30, tomou posse na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) o deputado estadual Robson Viana. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Casa, o deputado estadual Luciano Bispo. A posse de Robson é decorrente da vaga deixada pelo ex-deputado Talysson Barbosa Costa após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela cassação do parlamentar no último dia 23 de junho.

“Robson Viana quem perdeu três anos já que ele tinha ganho a questão em Sergipe. Protelaram em Brasília e Brasília só fez confirmar o que Sergipe disse: que o deputado não seria Talysson, seria Robson Viana. Ele vem aqui hoje por determinação do TRE e nós estamos fazendo cumprir a lei. O deputado Robson já passou por essa Casa, sabemos da sua personalidade, da sua forma de fazer política, com seriedade e com carinho, com respeito aos seus eleitores”, relatou o presidente Luciano Bispo.

O deputado Robson disse estar feliz em retornar à Assembleia Legislativa de Sergipe, tendo em vista que ele já foi parlamentar pela Casa em outras legislaturas. Ele agradeceu o povo sergipano pela confiança em seu trabalho e disse que vai buscar contribuir com os trabalhos da Alese nesses meses que faltam completar o mandato.

“Me sinto feliz retornando à Casa. Quero agradecer os 20.800 votos que eu tive ao povo de Sergipe. Vou tentar aqui, nesse pequeno tempo de mandato, ajudar a contribuir com essa Casa mais uma vez e com o povo sergipano. Fui vereador na capital por três mandatos, deputado de 2015 a 2018. A gente vem com mais maturidade”, comentou o parlamentar Robson Viana durante a sua posse.

O deputado estadual Robson Viana tem trabalhos desenvolvidos na promoção da cultura sergipana, a exemplo do resgate do Rasgadinho, bloco de carnaval de Aracaju que é Patrimônio Imaterial do Estado de Sergipe e também da capital. Em 2018, ele foi condecorado com a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar pela Assembleia Legislativa de Sergipe.