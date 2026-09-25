Rogério Carvalho mostra a força do Time de Lula em grande carreata pelo interior de Sergipe

Na manhã desta sexta-feira, 25, o senador Rogério Carvalho (PT/SE), candidato à reeleição, participou de uma série de agendas políticas de campanha nos municípios de Santo Amaro das Brotas, Maruim e Rosário do Catete. Ao lado do governador e candidato à reeleição Fábio Mitidieri (PSD), o parlamentar integrou a grande carreata do Time de Lula, que movimentou as ruas do interior sergipano.

Em Santo Amaro das Brotas, a mobilização contou com a presença do prefeito Paulo César. No município, Rogério destinou R$ 8,5 milhões em recursos de emendas, sendo mais de R$ 5,3 milhões para a saúde, além de investimentos em agricultura, assistência social e equipamentos para a população. “Além da saúde, a agricultura também foi beneficiada. Santo Amaro das Brotas recebeu recursos que foram aplicados no mercado municipal e na aquisição de maquinário. A construção do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e a aquisição de barcos para a Colônia de Pescadores também puderam contar com a atenção do nosso mandato”, detalhou o senador de Lula em Sergipe.

R$ 30,8 milhões destinados a Maruim

A carreata também passou por Maruim, onde o mandato de Rogério Carvalho destinou mais de R$ 30,8 milhões para ações nas áreas de saúde, infraestrutura, assistência social e agricultura. O ato contou ainda com a participação do prefeito Gilberto Maynart.

Na cidade, quase R$ 12 milhões foram destinados à saúde pública, enquanto R$ 12,9 milhões foram direcionados a investimentos, incluindo ações de infraestrutura e melhorias no espaço da feira. “Nosso mandato tem compromisso com todos os municípios de Sergipe. Onde existe uma necessidade do povo, nós estamos trabalhando para levar recursos, obras e oportunidades. É esse trabalho que queremos continuar realizando no Senado”, afirmou Rogério.

Em Rosário do Catete, Rogério defende continuidade do trabalho

Já em Rosário do Catete, a mobilização reforçou a defesa da continuidade dos projetos e da parceria entre os diferentes níveis de governo. No município, o senador destacou a importância da união política para garantir novos investimentos e manter ações que beneficiam diretamente a população. “A gente está percorrendo Sergipe para ouvir o povo, agradecer a confiança e reafirmar nosso compromisso. Eu honrei cada compromisso assumido e quero continuar trabalhando por todos os sergipanos, ajudando Sergipe a avançar cada vez mais”, declarou o senador.

“Estamos percorrendo os municípios, dialogando diretamente com a nossa gente e mostrando o resultado do nosso trabalho. Já destinamos mais de R$ 2 bilhões em emendas e projetos articulados junto ao Governo Federal para Sergipe, e queremos continuar trabalhando, levando recursos, obras e melhorias para todos os municípios do nosso estado”, concluiu Rogério.

|Fonte: Assessoria de Comunicação

||Fotos: Janaína Santos/Assessoria de Comunicação