Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, é sepultado em Garanhuns (PE)

Foi sepultado na manhã desta quarta-feira (2) o ex-vocalista da banda Calcinha Preta, Rogério Valença. O artista tratava uma insuficiência renal e aguardada por um transplante de rim, mas não resistiu após sofrer um infarto.

O sepultamento aconteceu no cemitério público São Cristóvão, no bairro Liberdade, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Amigos, familiares e fãs do artistas se reuniram para acompanhar o momento. O corpo foi velado na capital sergipana.

Rogério Valença integrou as bandas Calcinha Preta e Caviar com Rapadura. Atualmente, o artista se apresentava no grupo Raio da Silibrina e morava em Sergipe

Através das redes sociais, o esposo do cantor publicou uma homenagem. Na publicação, o companheiro, com quem o cantor estava casado há mais de 20 anos, compartilhou uma imagem gravada por ele e escreveu: