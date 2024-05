Ruas do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, voltam a alagar

Ruas do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, voltaram a alagar na tarde desta quarta-feira (22), afetando moradores e o trânsito na região. A água transbordou em trechos das ruas Coronel André Belo, Barão do Gravataí, 17 de Junho e Avenida Praia de Belas.

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) revela que há explicações distintas para inundações em diferentes pontos do bairro.

O alagamento nas ruas Coronel André Belo, Barão de Gravataí e 17 de Junho estaria associado ao desligamento temporário da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) 16. A desativação desta casa de bombas, localizada na Rótula das Cuias, deixou os bairros Menino Deus e Cidade Baixa alagados em 6 de maio.

O órgão afirmou em uma rede social que a ideia era colocar um motor adicional em operação, por meio da rede elétrica, e que a estação já estaria ligada novamente, permitindo que a água escoasse em direção ao Guaíba.

Já em um trecho da Avenida Praia de Belas, o motivo do alagamento, segundo o Dmae, é que a água teria como destino o Arroio Dilúvio, que estaria cheio. Assim, por ação da gravidade, a água retornaria às ruas pelo bueiro.

Nível do Guaíba fica abaixo de 4 metros

O nível do Guaíba, em Porto Alegre, caiu para 3,99 metros às 23h30 de terça-feira (21). A medição, realizada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA) no cais Mauá é a menor no lago desde 3 de maio, há 19 dias. Nesta quarta-feira (22), às 16h15, atingia 3,91 metros. A cota de inundação é de 3 metros.

O maior nível já registrado do Guaíba foi em 5 de maio, quando chegou a 5,35 metros, superando a cheia histórica de 1941. Na ocasião, o lago estava com 4,76 metros. Com isso, ele transbordou e invadiu bairros da cidade, expulsando moradores de casa e causando doenças.

Fonte: G1