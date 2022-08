Saiba como solicitar a castração do seu pet no Zoonoses de Lagarto

O Programa Municipal de Castração da Prefeitura de Lagarto continua a todo vapor. Durante toda semana, diversos animais passam pelo procedimento, cães e gatos, machos e fêmeas. O objetivo é controlar a população desses animais e consequentemente minimizar o abandono e maus-tratos.

Para realizar a castração do seu pet, basta se dirigir ao Centro de Controle de Zoonoses, localizado no bairro Pratas, portando cópia de RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de renda (Cópia do cartão do Bolsa Família, número do NIS ou que obtenha renda de até dois salários mínimos).