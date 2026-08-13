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Saída dupla de pista envolvendo caminhões é registrada na BR-101

Screenshot 2026-08-13 at 14-24-56 Acidente entre dois caminhões deixa um ferido na BR-349 em Siriri G1

Uma saída dupla de pista envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa ferida na BR-101, no município de Rosário do Catete, na manhã desta quinta-feira (13).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as saídas de pista ocorreram no km 58 da BR-101. uma por volta das 3h, outra às 6h. Os motoristas de dois caminhões perderam o controle da direção, saíram da pista e acabaram imobilizados no acostamento, muito próximos um do outro.

O motorista de um dos caminhões teve ferimentos leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu). O outro saiu ileso.

Um dos veículos estava a serviço do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O órgão informou que está adotando as medidas necessárias para acompanhar a ocorrência, que inicialmente foi informada que havia ocorrido em Siriri.

A PRF mantém sinalização no local, onde o fluxo de veículos está lento.

Fonte: G1 Sergipe

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