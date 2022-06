São João: Energisa reforça manutenção na rede elétrica de Lagarto

A Energisa Sergipe iniciou no mês de abril o Plano São João nos municípios sergipanos que vão realizar festejos juninos. O objetivo é intensificar a manutenção preventiva e a inspeção de segurança na rede elétrica para garantir um fornecimento de energia com qualidade durante as festas juninas.

As ações de manutenção preventiva estão sendo intensificadas nas cidades de Areia Branca, Aracaju, Capela, Nossa Senhora da Glória, Ribeirópolis, Itabaiana, Rosário do Catete, Canindé, Siriri, Lagarto, Muribeca, Nossa Senhora do Socorro e Itaporanga.

“Esses eventos são muito importantes para os municípios, por isso intensificamos as manutenções nessas regiões. Também estamos reforçando a segurança na comunidade, uma vez que, quase em sua totalidade, a nossa rede de distribuição é aérea e estão expostas a intervenções de terceiros, bem como efeitos climáticos. Para evitar um acidente elétrico, reforçamos a segurança com uma inspeção visual e termovisão, antecedendo o início das festas”, explica o gerente de Construção, Manutenção e Distribuição – DCMD – da Energisa, Thyago Tanouss.

Ainda segundo Thyago, também faz parte do plano São João, a logística diferenciada das equipes de campo e o reforço de especialistas no Centro de Operação Integrado – COI – para o atendimento nessas regiões.

Serviço

Em casos de acidentes envolvendo a rede elétrica, informe imediatamente à Energisa por meio dos canais de atendimento call center 0800 079 0196 e WhatsApp (79) 8101- 0715. O Corpo de Bombeiros também deve ser acionado pelo 193.