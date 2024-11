Saúde abre credenciamento para médicos hematologistas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) abriu credenciamento para contratação de médicos hematologistas para suprir a demanda no serviço do Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo à necessidade da manutenção assistencial da rede oncológica do Estado. Estão disponíveis seis vagas para a especialidade médica.

Os médicos serão lotados no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Os profissionais interessados devem fazer o cadastro por meio do site da Saúde, no banner ‘Credenciamento Médico 2024’. No link credenciamento, o candidato deverá enviar as documentações e requerimento solicitados, conforme o Edital.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, reforça que a medida adotada é essencial para a assistência aos pacientes e fortalecimento da rede. “A SES vem criando estratégias, incluindo um novo processo de credenciamento, com novas propostas para atrair os hematologistas e suprir a necessidade da rede estadual de saúde, garantindo a assistência médica continuada aos pacientes”, reforçou.

A falta da adesão de profissionais especialistas é uma situação enfrentada no país. Por isso, a excepcionalidade do credenciamento se fundamenta no déficit de médicos na rede estadual de saúde, a fim de suprir a capacidade de atendimento do Serviço de Hematologia no Huse. O credenciamento objetiva dar continuidade aos serviços e garantir a assistência aos usuários.

Clique para acessar o Edital do Credenciamento 01/2024.