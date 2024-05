Saúde otimiza fluxo de cirurgias ortopédicas e apresenta resultados positivos

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), otimizou o fluxo de cirurgias ortopédicas e diminuiu o tempo de espera de pacientes que necessitam dos procedimentos no Huse. Os resultados são respostas ao plano de ação colocado em prática no mês de abril. Somente no Huse, foram realizados 220 procedimentos ortopédicos durante todo o mês passado.

Uma parcela das demandas cirúrgicas ortopédicas são oriundas de acidentes de trânsito. Jalison Oliveira, de 26 anos, está dentro desse cenário de sinistro. Ao sofrer acidente de moto, precisou fazer um procedimento cirúrgico no fêmur direito no Huse, que respondeu à demanda cirúrgica em menos de 72 horas. “Sofri um acidente de moto e já realizei a cirurgia. A equipe médica me atendeu muito bem”, destacou o paciente.

O jovem Maikon Sousa, 21, também sofreu um acidente de moto e necessitou de assistência na unidade. Residente de Maruim, precisou ser transferido para o Huse para realizar o procedimento com celeridade. O paciente foi devidamente assistido e realizou todos os exames necessários. “O atendimento foi ótimo, tudo certo, graças a Deus. Agora é aguardar a alta médica”, disse Maikon.

Assim como ele, Carlos Cesar, 48, contou que sofreu uma fratura na perna e conseguiu realizar a sua cirurgia no Huse com agilidade. “Fiz todos os exames necessários, fui muito bem atendido pela equipe e considero que a cirurgia foi um sucesso. Não estou sentindo nenhuma dor e foi tudo muito rápido”, ressaltou.

Novas medidas

No último dia 20 de abril, a SES implementou um Plano de Ação para dar mais celeridade aos procedimentos cirúrgicos, bem como ampliou o número de cirurgias e a equipe ortopédica. Durante esse período, entre as cirurgias de rotina e as realizadas no plano de ação, o Hospital de Cirurgia chegou a concretizar 72 procedimentos cirúrgicos, o Hospital Amparo de Maria contabilizou 13 cirurgias e o Huse, 74, totalizando 159 procedimentos cirúrgicos.

Para potencializar os resultados do Plano de Ação, foi colocada uma nova linha de cuidado no Hospital Amparo de Maria, em Estância, proporcionando mais rapidez nas demandas ortopédicas no estado. As cirurgias estão sendo realizadas com fluxo otimizado, atendendo demandas do Huse, bem como pacientes da região.

Além disso, foram realizados procedimentos em pacientes do Huse no Hospital de Cirurgia. A Saúde também abriu credenciamento para a especialidade médica. O chamamento contemplou médicos ortopedistas, médicos oncologistas ortopédicos e médicos ortopedistas e traumatologistas.

