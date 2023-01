Febre amarela: SE implanta vacinação para a população de 9 meses a 59 anos

A população sergipana de 9 meses a 59 anos já pode procurar as Unidades Básicas de Saúde distribuídas pelo estado para se vacinar contra a febre amarela. A inclusão do imunizante no calendário vacinal de rotina ocorreu de forma gradativa em todos os estados do país.

A gerente de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Sândala Teles, explicou que embora em Sergipe, até o momento, não haja notificação de casos da doença, a orientação é a imunização como forma de prevenção da doença, que pode levar a óbito.

“É importante que o público-alvo seja vacinado contra a febre amarela. No Brasil, em algumas regiões, a vacinação já tinha sido implantada há algum tempo, mas no Nordeste faltava a ampliação em alguns estados, como era o caso de Sergipe. Isso ocorreu devido à localização, já que na região Norte a incidência é maior. A situação mudou, o Nordeste pode, sim, ser porta de entrada do mosquito transmissor. Por isso, a orientação é se imunizar”, ressalta a gerente.

Sândala acrescenta que gestantes não podem tomar a vacina, já indivíduos com mais de 60 anos devem ser avaliados pelo profissional de saúde. Vale ressaltar que pessoas que fizeram ou vão fazer viagens internacionais devem ser imunizadas.

Esquema vacinal

Em crianças de 9 meses a menor 5 anos, deve ser aplicada a primeira dose e agendar o reforço aos 4 anos; criança maior de 5 anos que recebeu a primeira dose, mas não recebeu o reforço no período correto, deve ser vacinada novamente com mais uma dose; para pessoa de 5 anos a 59 anos que não recebeu nenhuma dose, a orientação é ser vacinada com dose única.