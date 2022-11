SE: Tempo permanece nublado e com chuvas leves pelos próximos dias

A variação climática em Sergipe tem registrado temperaturas máximas na casa dos 30ºC, com oscilação entre nublado e parcialmente nublado, sensação de mormaço, além de chuvas leves e isoladas que perduram há cerca de um mês. Para os próximos dias a previsão segue inalterada nas oito regiões sergipanas. Segundo a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Serhma, a instabilidade deve-se a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre o Oceano Atlântico.

Para esta terça-feira, 22, durante a madrugada, é esperada precipitações leves nas regiões do Agreste Central, Alto Sertão, Centro Sul e Sul Sergipano e tempo nublado nos demais. Pela manhã aguarda-se chuvas leves e isoladas em todo o estado. Durante a tarde e a noite, o céu fica nublado nos oito territórios. As temperaturas mínimas ficam em torno 23°C no litoral e 19,4°C no interior, já as máximas em 29,3°C e 30,1°C, respectivamente.

A madrugada da quarta-feira, 23, será de tempo nublado em todo o estado. Durante a manhã e a tarde, a expectativa é de tempo parcialmente nublado, seguindo assim no período noturno nos 75 municípios sergipanos, podendo vir a ocorrer chuvas leves, isoladas e sem valores consideráveis. No litoral os termômetros registram de 24,9°C a 29,3°C, enquanto no interior eles marcam de 21,4°C a 31,4°C.

Já para a madrugada da quinta-feira, 24, a previsão indica chuvas de forma leve e isolada no Centro Sul Sergipano e pela manhã em todo o estado. Pela tarde e noite, o tempo varia de nublado a parcialmente nublado em todos os territórios. As temperaturas mínimas ficam em torno de 22,7°C no litoral e 20,7°C no interior. As máximas serão de 29,6°C e 30,1°C, respectivamente.