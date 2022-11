Secretaria de Estado da Saúde orienta sobre isolamento dos casos leves e moderados de Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) orienta que o isolamento domiciliar de casos leves e moderados de Covid-19 deverá ser feito por 7 dias, desde que não apresente sintomas respiratórios e febre, há pelo menos 24 horas e sem o uso de antitérmicos. Neste caso, não há necessidade de realizar novo teste biologia molecular ou teste rápido antigênico. Entretanto, deve ser mantido o uso de máscaras até o 10º dia completo do início dos sintomas.

Aqueles que realizarem testagem (RT-PCR ou teste rápido de antígeno) para Covid-19 com resultado negativo no 5º dia, poderão sair do isolamento, antes do prazo de 7 dias, desde que não apresente sintomas respiratórios e febre, há pelo menos 24 horas, e sem o uso de antitérmicos.

As recomendações devem ser seguidas pela população para diminuir a transmissão da Covid-19 no Estado. Em 24 dias, o Estado está apresentando uma crescente no número de casos da doença.

Fonte: SES