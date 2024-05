Secretário de Estado e Deputado Federal Fábio Reis inicia obras de pavimentação no Povoado Limoeiro em Lagarto

Na manhã desta terça-feira, o Secretário de Estado e Deputado Federal Fábio Reais esteve no Povoado Limoeiro, situado no município de Lagarto, para uma cerimônia de lançamento de obras. O evento marcou o início do projeto de pavimentação que visa trazer alívio para os moradores, há muito tempo afetados pela lama e poeira que prejudicavam suas ruas.

O Secretário destacou a importância do investimento em infraestrutura para promover o desenvolvimento local e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

O projeto abrange a instalação de 9 mil metros quadrados de paralelepípedos, uma medida crucial para tirar o Povoado Limoeiro da lama e poeira que há tanto tempo prejudicam seus residentes. Segundo estimativas, a pavimentação trará não apenas melhorias visíveis nas ruas, mas também benefícios significativos para a saúde e bem-estar da comunidade.

A presença do Secretário de Estado e Deputado Federal Fábio Reais no Povoado Limoeiro foi recebida com gratidão e esperança pelos moradores locais, que vem na iniciativa um sinal tangível de mudança e progresso. Com a ordem de serviço dada, as equipes já estão mobilizadas para iniciar os trabalhos, com previsão de conclusão dentro do prazo estabelecido.

A visita de Fábio Reais ao Povoado Limoeiro não apenas reforça seu compromisso com o desenvolvimento local, mas também destaca a importância de parcerias entre governantes e comunidades na construção de um futuro melhor para todos.