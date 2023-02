Seduc divulga resultado do Pré-Universitário

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), divulgou o resultado do preenchimento de vagas do programa Pré-Universitário Seduc 2023. São 5 mil vagas disponíveis em 50 polos em 33 municípios sergipanos. O resultado dos classificados e excedentes pode ser acessado no Portal da Seduc (www.seduc.se.gov.br).

Foram inscritos 9.856 candidatos entre eles egressos da rede pública, estudantes concludentes do Ensino Médio da rede pública no letivo de 2023, candidatos a partir de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio, mas que estão inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja Ensino Médio) 2023.

“Desejamos boas-vindas aos estudantes aprovados neste processo. Este será mais um ano exitoso com um calendário adequado para que os alunos da Rede Pública de Sergipe se preparem para o Enem 2023. Nossas equipes de todos os polos estão de braços abertos para acolher a todos e preparar para tão sonhada entrada no ensino superior”, comemora Gisele Pádua, coordenadora do programa Pré-Universitário da Seduc.

As matrículas são presenciais no local de funcionamento dos 50 polos nos dias 16, 23 e 24 de fevereiro. O horário e o endereço de cada polo podem ser consultados no edital, disponível na aba ‘Editais e Seleções’ no Portal da Seduc. O início das aulas acontece no próximo dia 27 de fevereiro.

No ato da matrícula, os classificados deverão apresentar os documentos originais físicos ou digitais. São eles: carteira de identidade (e-título, CNH digital ou RG digital), CPF, Comprovante de Residência, Declaração emitida por unidade escolar da rede pública comprovando a matrícula na 3º série do ensino médio no ano corrente ou atestado que o candidato concluiu o ensino médio, ou conclusão do ensino fundamental e comprovante de inscrição no Encceja.

O programa Pré-Universitário da Seduc é considerado o maior curso preparatório do Brasil e o que mais aprova no ensino superior do Estado, nos diversos cursos e nas instituições públicas e privadas do país. Em 2021, o Pré aprovou 1.779 alunos no ensino superior. Em 2022, o sucesso em aprovação continuou com a aprovação de 1.589 alunos.