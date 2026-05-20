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Segundo suspeito da morte de adolescente em Campo do Brito é ouvido e liberado pela polícia

Screenshot 2026-05-19 at 22-31-16 Morte de adolescente em Campo do Brito segundo suspeito é ouvido G1

Um segundo adolescente suspeito de envolvimento na morte de um outro adolescente, em Campo do Brito, foi ouvido e liberado pela polícia. A informação foi confirmada, nesta terça-feira (19), pelo delegado responsável pelo caso, Bruno Santana.

Segundo o delegado, esse segundo suspeito teria ajudado a ocultar o corpo da vítima. Ele foi liberado por não haver elementos suficientes para a prisão.

No último sábado, o primeiro suspeito do crime, também menor de idade, foi apreendido. Em depoimento, ele afirmou que agiu em legítima defesa e apontou a participação de outra pessoa.

O delegado informou ainda que o inquérito já está na fase final e deve ser encaminhado em breve para a Justiça.

Fonte: G1 Sergipe

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