Segundo suspeito da morte de adolescente em Campo do Brito é ouvido e liberado pela polícia

Um segundo adolescente suspeito de envolvimento na morte de um outro adolescente, em Campo do Brito, foi ouvido e liberado pela polícia. A informação foi confirmada, nesta terça-feira (19), pelo delegado responsável pelo caso, Bruno Santana.
Segundo o delegado, esse segundo suspeito teria ajudado a ocultar o corpo da vítima. Ele foi liberado por não haver elementos suficientes para a prisão.
No último sábado, o primeiro suspeito do crime, também menor de idade, foi apreendido. Em depoimento, ele afirmou que agiu em legítima defesa e apontou a participação de outra pessoa.
O delegado informou ainda que o inquérito já está na fase final e deve ser encaminhado em breve para a Justiça.
Fonte: G1 Sergipe