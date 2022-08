Segurança dos recenseadores em Sergipe é tema de reunião na SSP

Estiveram reunidos representantes da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para discutir as ocorrências recentes que tiveram como vítimas recenseadores do Censo Demográfico que está ocorrendo neste ano em todo o país. A reunião ocorreu na manhã da última quinta-feira, 11, na sede da SSP.

O encontro contou com as presenças do secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes; da coordenadora das delegacias da capital, Rosana Freitas; e do comandante do policiamento militar da capital, coronel Fábio Rolemberg, além de funcionários do IBGE.

De acordo com Adriane do Sacramento, chefe da Unidade do IBGE em Sergipe, a procura pela SSP teve o objetivo de solicitar o apoio das polícias do estado com relação à segurança dos recenseadores e supervisores que estão trabalhando e prestando um serviço que é de suma importância para o Estado.

Na reunião, o secretário determinou que a Polícia Militar reforce as ações de policiamento para garantir a segurança dos recenseadores em todo o estado, embora as ocorrências tenham sido registradas em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro.

A conversa também estabeleceu que a Polícia Civil estará à disposição da Polícia Federal, já que as investigações das ocorrências que envolvam o IBGE competem à instituição federal.

Além disso, os equipamentos, conforme informaram os representantes do IBGE, foram adquiridos por licitação, são rastreáveis e feitos exclusivamente para o censo, não servindo para outros fins.

Na reunião, também foi informado que receptadores já foram identificados e serão responsabilizados criminalmente. A reunião também reforçou que as denúncias podem ser feitas ao 190, da Polícia Militar, ou ao 181, da Polícia Civil.