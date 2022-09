Semana inicia com tempo firme e altas temperaturas em SE

Na iminência da chegada da Primavera, que acontece nesta quinta-feira, 22, o inverno entra na reta final com o tempo cada vez mais firme em Sergipe. De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma, os últimos dias do inverno não terão ocorrência de chuvas e as temperaturas mínimas e máximas irão se elevar.

Segundo a previsão, para a manhã e tarde desta segunda-feira, 19, espera-se céu aberto com poucas nuvens, enquanto o período noturno será de tempo nublado e parcialmente nublado em Sergipe. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 21,2°C e as máximas de 28,1°C, já no interior elas oscilam de 18,8°C à 29,1°C.

Na terça-feira, 20, o tempo fica parcialmente nublado da madrugada até o fim da manhã nos oito territórios sergipanos. A tarde será de céu aberto com poucas nuvens e à noite a probabilidade é de tempo parcialmente nublado em todo estado. Os termômetros no litoral registram mínimas de 18,4°C e máximas de 28,2°C, enquanto no interior eles marcam de 17,9°C à 29,2°C.

Já nesta quarta-feira 21, penúltimo dia do inverno, a madrugada será de tempo nublado e a manhã com possibilidade de tempo parcialmente nublado. O período vespertino terá céu aberto com poucas nuvens em todos os municípios e a noite tende a ter tempo parcialmente nublado ou nublado ao longo de todo território Sergipano. As temperaturas mínimas ficam em torno de 19,3°C no litoral e 18,4°C no interior, já as máximas serão de 28°C e 29,6°C, respectivamente.

