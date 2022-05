Senac: consulte os cursos do período de maio a agosto

A programação de cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) para o período de maio a agosto, está disponível para consulta, informações e matrículas em todas as unidades da instituição e também no site se.senac.br.

Estão sendo ofertadas mais de 4000 vagas distribuídas em mais de 190 turmas, para os cursos que serão ministrados em Aracaju, Lagarto, Itabaiana, Tobias Barreto, Nossa Senhora da Glória, Propriá e Unidade Móvel. As matrículas podem ser feitas online, através do catálogo de cursos no site cursos.se.senac.br, ou nas unidades Senac, com exceção dos cursos técnicos, cujas as inscrições são feitas de forma presencial.

Atento à missão de desenvolver organizações e pessoas para o mundo do trabalho através da educação profissional, o Senac oportuniza a qualificação do trabalhador nas áreas de informática, beleza, saúde, gastronomia, produção de alimentos, gestão e negócios, comunicação, idiomas, infraestrutura e moda, além dos cursos técnicos.

Entre os diversos cursos estão o de Oratória, Vendedor, Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Assistente de Pessoal, Cálculos Trabalhistas, Língua Brasileira de Sinais (Libras), Cuidador de Idosos, Fotografia Comercial Com Celular, Informática, Power BI, dentre outros.

Na área de Hotelaria, estão abertas as matrículas para os cursos de Agente de Alimentação Escolar, Preparo de Pizzas, Comidas Típicas Juninas, Salgadeiro, Auxiliar de Cozinha, Pizzaiolo, Vinhos e Harmonizações, Preparo de Massas Frescas e Recheadas, Preparo de queijos artesanais, Decoração com Bicos de Confeitar, Panificação: técnicas e bases, Confeiteiro. E os cursos do segmento de hospitalidade: Recepção de Hotéis: Operação e Procedimentos, Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação.

O Senac tem previsão de lançar ainda este ano, os Cursos Técnicos em Nutrição e Dietética e o Técnico em Gastronomia, que serão realizados no novo Centro de Gastronomia. As matrículas para os cursos técnicos em Rádio e TV e Logística encontram-se abertas na unidade Senac em Aracaju.

Quer conferir nossas novidades e toda programação completa? Acesse o site cursos.se.senac.br e obtenha informações necessárias para a matrícula e os descontos do plano de fidelização que podem ser encontrados no site (www.se.senac.br). Mais informações através do telefone (79) 3212-1560.