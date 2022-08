Sérgio Reis lista bandeiras que defenderá caso seja eleito deputado

Na primeira entrevista ao vivo após a oficialização da sua pré-candidatura a deputado estadual, Sérgio Reis (PSD) revelou as bandeiras que irá defender como deputado, caso seja eleito. A conversa ao vivo foi com Narcizo Machado, na manhã desta quinta-feira, 4, durante o Jornal da Fan, da Fan FM.

“Se eu não fosse político ia ser jogador de futebol”, revelou Sérgio ao falar do esporte como uma de suas prioridades na esfera pública. E continuou: “As meninas [que praticam futebol] têm muitas dificuldades em encontrar patrocínios, diferente do futebol masculino. Então é uma das bandeiras que vou levar adiante, incentivar o futebol, principalmente o feminino”, defendeu.

Outro tópico bastante lembrado por Sérgio é na área de produtos orgânicos e no incentivo à agricultura familiar. Na entrevista, ele citou sua experiência como secretário estadual da Agricultura e falou da importância em investir no pequeno produtor rural, ampliando os cultivos e qualificando os agricultores para acessar inclusive novos mercados.

O ex-deputado federal também garantiu que as bandeiras que sua tia Goretti Reis levanta na Assembleia Legislativa terão continuidade com ele, já que a deputada estadual não disputará a reeleição. Entre elas, Sérgio listou a defesa e ampliação dos direitos da mulher e a garantia de políticas públicas relacionadas à Lei Maria da Penha.

Convenção

Antes de finalizar o bate-papo com Narcizo Machado, Sérgio fez questão de destacar a convenção do PSD que acontece na tarde desta sexta-feira, dia 5 de agosto, na Assembleia Legislativa, onde a sua candidatura a deputado estadual será oficializada, juntamente com as demais candidaturas proporcionais e majoritárias da chapa, encabeçada por Fábio Mitidieri ao governo.