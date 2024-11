Sergipana supera adversidades nos Jogos da Juventude com medalha no Dia da Consciência Negra

Toda vez que entra no tapete para uma luta de wrestling, a sergipana Elizabeth Fontes, de 17 anos, carrega consigo a força dos seus ancestrais. E foi justamente no Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, que a jovem colocou no peito a sua segunda medalha nos Jogos da Juventude 2024. De origem humilde, a moradora do bairro América, em Aracaju, mostrou muita garra e força para superar adversárias consideradas duras e ajudar a levar Sergipe ao bronze na disputa por equipes – ela já havia conquistado o terceiro lugar na categoria 73kg, na última terça, 19. “Fico muito feliz de conquistar uma medalha no Dia da Consciência Negra. A gente sofre com racismo na vida, algumas pessoas acham que é uma besteira esse dia. Mas nós, negros, estamos acostumados a sofrer preconceito. Eu sinto muito orgulho de ser uma mulher negra e lutar pelas nossas causas”, comentou Elizabeth.

O início no wrestling aconteceu em um projeto social perto de seu bairro. “Meu bairro é um lugar de pessoas humildes, uma comunidade com pessoas de baixa renda. Eu comecei a treinar judô em um projeto social da Polícia Militar de Sergipe. Foi lá que conheci um técnico que me levou para o wrestling. Gostei da mudança e comecei a me destacar”, disse. Em sua terceira edição de Jogos da Juventude, a lutadora sabia que era tudo ou nada para ir ao pódio, já que a competição organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) é para atletas de até 17 anos. “Eu vinha para os Jogos da Juventude, mas não conquistava resultado. Então, para este ano, treinei muito mais para chegar aqui, em João Pessoa, e ir para o pódio. Estou muito feliz que tudo deu certo e saio com duas medalhas”, comemorou. A família Fontes volta para casa cheia de orgulho. Irmão de Elizabeth, Márcio Roberto, que competiu no judô, também vai levar para casa uma medalha de bronze, na categoria 50kg.