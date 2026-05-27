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Sergipano diz que acordou com ônibus em chamas durante acidente que matou oito pessoas em MG

Screenshot 2026-05-25 at 16-03-09 Acidente na BR-251 Corpos das vítimas são levados ao IML de BH G1

Após ser considerado desaparecido pela Polícia Civil mineira, o motorista de ônibus, Washington de Jesus Durval, contou, nesta terça-feira (26), que já está em casa, na cidade de Tobias Barreto, em Sergipe. Ele foi uma das vítimas do acidente envolvendo um ônibus e um caminhão que resultou na morte de oito pessoas na BR-251, em Santa Cruz de Salinas (MG), no último domingo.

Ele disse que, no momento da batida, estava no momento de descanso, enquanto outro colega conduzia o veículo. “Senti a pancada, abri a porta do local de descanso, e já saí em cima do fogo , sem entender o que estava acontecendo”.

Washington afirmou que ajudou a retirar o colega que estava desmaiado da direção do ônibus e ajudar outras duas pessoas. Após o acidente, ele permaneceu no local por algumas horas. E depois fez contato com a família para retornar para casa.

Com alguns ferimentos no pé, ele disse que está fazendo acompanhamento psicológico por não conseguir esquecer o que presenciou. “Não consigo parar de pensar na cena que eu vi, que eu vivi”.

O sergipano era considerado desaparecido desde a madrugada de domingo (24), quando ocorreu a colisão entre os veículos. O nome dele constava em uma lista preliminar de ocupantes, levantada pela Polícia Civil durante as investigações do acidente, como desaparecido. Até então, a corporação tentava confirmar se ele havia sobrevivido à colisão ou se poderia estar entre as vítimas fatais.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ônibus e uma carreta carregada com peças automotivas e sucatas bateram de frente, por volta das 4h30 de domingo. Após o impacto, os veículos pegaram fogo.

O ônibus saiu de São Bernardo do Campo (SP) com destino a Aracaju (SE) e a carreta fazia o trajeto entre Fortaleza (CE) e Piracicaba (SP).

O Corpo de Bombeiros informou que o ônibus tinha 15 passageiros e dois motoristas. Já a carreta era ocupada apenas pelo motorista, que foi localizado com vida pela PRF e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um outro motorista do ônibus está sendo procurado pelas autoridades.

inda conforme os militares, as oito vítimas fatais estavam no ônibus e ficaram carbonizadas após o incêndio. Outras nove pessoas foram resgatadas e encaminhadas para hospitais da região.

Fonte: G1 SERIPE

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