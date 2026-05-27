Sergipano diz que acordou com ônibus em chamas durante acidente que matou oito pessoas em MG

O ônibus saiu de São Bernardo do Campo (SP) com destino a Aracaju (SE) e a carreta fazia o trajeto entre Fortaleza (CE) e Piracicaba (SP).

O Corpo de Bombeiros informou que o ônibus tinha 15 passageiros e dois motoristas. Já a carreta era ocupada apenas pelo motorista, que foi localizado com vida pela PRF e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um outro motorista do ônibus está sendo procurado pelas autoridades.

inda conforme os militares, as oito vítimas fatais estavam no ônibus e ficaram carbonizadas após o incêndio. Outras nove pessoas foram resgatadas e encaminhadas para hospitais da região.

Fonte: G1 SERIPE