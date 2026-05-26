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Sergipano é identificado entre as vítimas de acidente em Minas Gerais

Screenshot 2026-05-25 at 22-24-10 Sergipano morto em acidente em MG família aguarda liberação do corpo G1

Foi identificado como Eleonaldo Santos de Jesus, de 45 anos, o sergipano que morreu no grave acidente registrado na BR-251, em Minas Gerais, que deixou ao menos oito vítimas fatais.

Natural de Santa Rosa de Lima, Eleonaldo morava em Minas Gerais por conta do trabalho e, segundo familiares, planejava retornar para Sergipe. O último contato com a mãe aconteceu no sábado, um dia antes do acidente.

O filho dele está em Minas Gerais para realizar o reconhecimento do corpo. Ainda não há previsão para o translado.

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