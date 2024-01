Sergipano está entre as vítimas de acidente que deixou 25 mortos na Bahia

O motorista Josemar dos Santos Meneses, de 40 anos, natural de Itabaiana, no Agreste de Sergipe, está entre os 25 mortos de um acidente que aconteceu na noite desse domingo, na BR-324, no município baiano de São José do Jacuípe. O acidente entre um caminhão e um ônibus de turismo deixou ainda cinco feridos.

Em entrevista o irmão de Josemar, Aldemar Meneses, informou que ele trabalhava como motorista, e que morava em Juazeiro (BA) há oito anos.

“Ele costumava fazer o transporte de mercadorias entre Juazeiro e Feira de Santana. Dessa vez, ele viajava com o patrão dele e uma outra pessoa”, disse. Todos os ocupantes do caminhão morreram. Aldemar contou ainda que Josemar passou a virada do ano em Itabaiana com a família. Josemar era casado e deixa duas filhas. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina. A família ainda não tem informações sobre o translado do corpo, velório e sepultamento.

Por G1 Sergipe