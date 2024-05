Sergipano Luis Guilherme recebe sondagens da Europa e deve ser próxima joia a render milhões ao Palmeiras

Após a venda de Endrick ao Real Madrid e da iminente contratação de Estêvão pelo Chelsea, o Palmeiras já trabalha com a possibilidade de perder outra joia revelada nas categorias de base.

Luis Guilherme é a bola da vez. O meia-atacante tem recebido sondagens de clubes da Europa e pode ser o próximo a ser negociado por um valor milionário pelo Verdão. A reportagem apurou que não há proposta oficial, mas que alguns contatos já foram feitos e mais próximo da abertura da janela de transferências, no meio de junho, as ofertas vão chegar.

Aos 18 anos, o garoto foi promovido para os profissionais um pouco mais tarde que seus companheiros de base mais badalados, mas carrega uma expectativa parecida.

Luis Guilherme é parte da leva de canhotos que na base tratam como a “geração de R$ 1 bilhão”. No final do ano passado, após se firmar na equipe principal, ele teve o contrato renovado até o meio de 2026. A multa rescisória é de 55 milhões de euros (R$ 309 milhões).

Desde que chegou ao clube, com 11 anos de idade, ele já era visto como um dos grandes talentos daquela safra. Parceiro de Endrick nas categorias inferiores, o camisa 31 estreou como profissional em abril de 2023.

De lá para cá, passou por altos e baixos, mas começou a ganhar mais oportunidade com Abel Ferreira nesta temporada. Embora tenha se destacado como meio-campista na base, Luis Guilherme tem sido bastante aproveitado na ponta direita. Já são 16 jogos em 2024.

O primeiro gol nos profissionais aumentou os holofotes em cima do seu futebol. Ele foi o responsável por fazer o gol que garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Independiente del Valle, fora de casa, por 3 a 2, no último minuto de jogo, pela Conmebol Libertadores.

Com a saída de Endrick, Luis Guilherme deve passar a ter mais oportunidades no setor ofensivo e aumentar ainda mais o seu valor de mercado. Com 18 anos, o garoto já pode se transferir sem precisar esperar a maioridade, como nos casos de Endrick e Estêvão.

Apesar da grande expectativa, o Palmeiras entende que as cifras para vender Luis Guilherme não chegarão aos níveis das duas últimas joias. Mesmo assim, o clube vai aguardar uma oferta irrecusável para negociar sua joia.