Sergipanos retornam de Dubai após voos cancelados por conta dos bombardeios no Oriente Médio

Screenshot 2026-03-10 at 18-47-15 Sergipanos retornam de Dubai após voos cancelados G1

Um grupo de 19 pessoas, que saíram de Sergipe e estavam hospedadas em um hotel em Dubai, por causa dos voos cancelados após ataques do Irã em retaliação às ofensivas dos Estados Unidos e Israel, retornaram ao Brasil neste domingo (8) e chegaram a Sergipe por volta das 10h40 desta segunda-feira (9).

Uma das pessoas que retornaram ao estado foi a empresária Lívia Souza Ramos que narrou o sentimento enfrentado pelos sergipanos na região. “A gente viveu esses dias, esse momento de tensão. Vimos realmente o que é uma guerra e quem passa por ela. Isso virou história e a gente vai ter sempre essa lembrança”, disse em entrevista à TV Sergipe.

Outro que já está no Brasil é o professor Luiz Carlos que veio com outro grupo. Ele explicou que eles saíram de Dubai no domingo, às 09h15, e aterrissaram em Guarulhos (SP) por volta de 17h20 do mesmo dia.

“Estamos todos fisicamente bem, o voo foi muito tranquilo, principalmente quando saímos definitivamente da zona de guerra”, disse Luiz Carlos.

Ele também afirmou que ainda nesta segunda-feira (9) mais três pessoas de Sergipe que ainda estão em Dubai devem vir para o Brasil e na terça-feira mais dez.

Fonte: G1 Sergipe

