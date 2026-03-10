Sergipanos retornam de Dubai após voos cancelados por conta dos bombardeios no Oriente Médio

Outro que já está no Brasil é o professor Luiz Carlos que veio com outro grupo. Ele explicou que eles saíram de Dubai no domingo, às 09h15, e aterrissaram em Guarulhos (SP) por volta de 17h20 do mesmo dia.

“Estamos todos fisicamente bem, o voo foi muito tranquilo, principalmente quando saímos definitivamente da zona de guerra”, disse Luiz Carlos.