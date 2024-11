Sergipe alcança a menor taxa de desemprego da história

Os investimentos em qualificação profissional, políticas de inserção para jovens no mercado de trabalho e a criação de um ambiente favorável à atração de novos negócios colocaram Sergipe no patamar da menor taxa de desemprego já registrada na série histórica do estado. A informação foi confirmada pelos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 22, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

A taxa de desocupação no Estado caiu de 11,9% no último trimestre de 2022 para 8,4% no terceiro trimestre de 2024. Os números evidenciam os efeitos das ações do Governo de Sergipe na geração de emprego e renda. “Hoje, vivemos um momento histórico em Sergipe. Com a liderança do governador Fábio Mitidieri e o trabalho incansável de nossa equipe, alcançamos uma redução expressiva na taxa de desemprego nesta gestão, uma queda de 3,5 pontos percentuais na comparação com o último trimestre de 2022, atingindo a menor taxa de desemprego da história de Sergipe”, comemora o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles.

A variação relativa da taxa de desocupados no terceiro trimestre de 2024 em relação ao quarto trimestre de 2022 indica que Sergipe é o estado do Nordeste com maior redução da taxa de desocupados (-29,4%) e o 5º estado no ranking nacional, ficando atrás apenas do Espírito Santo (-43,1%), Amapá (-37,6%), Mato Grosso (-34,3%) e Rondônia (-32,3%).

“Esses números refletem não apenas um avanço quantitativo, mas uma melhoria qualitativa no mercado de trabalho sergipano. Isso é o resultado de um conjunto de ações estratégicas que incluem a criação de um ambiente favorável aos negócios, a atração de novas empresas, investimentos robustos em infraestrutura e turismo, equilíbrio fiscal, ampliação de programas sociais e, sobretudo, a capacitação da nossa força de trabalho”, analisa o Secretário do Trabalho.

Os programas de qualificação profissional do Governo de Sergipe são vistos por Teles como um dos facilitadores do resultado histórico na redução da taxa de desemprego no estado. “Iniciativas como o Qualifica Sergipe e o Primeiro Emprego têm sido fundamentais para preparar nossos trabalhadores, conectando-os às demandas do mercado e garantindo oportunidades concretas de inserção no mercado formal. Mais do que números, isso representa dignidade, renda e oportunidade para milhares de famílias”, completa, reforçando que os números mostram que o Governo de Sergipe está presente na geração de oportunidades, avançando com solidez na construção de um estado de oportunidade para todos.

Mais dados da Pnad

A taxa de desocupação em Sergipe no 3º trimestre de 2024 representa uma queda de 0,7 ponto percentual frente ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a taxa era 9,8%, houve uma redução de 1,4 pontos percentuais.

Fonte: Governo de SE