Sergipe anuncia saída dois jogadores

O Sergipe anunciou na tarde desta terça-feira o fim do contrato do zagueiro Dedé e do volante Arêz. Jogadores deixam o clube durante a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Dedé chegou ao clube no final de 2022, mas passou um longo período fora dos gramados por conta da realização de uma cirurgia para correção de lesão. Durante a passagem, foram apenas três partidas disputadas, sendo uma delas este ano.

Já Arêz chegou durante a disputa do Campeonato Sergipano e foi perdendo espaço ainda com o técnico Marcelo Martelotte. Ele atuou em cinco partidas com a camisa alvirrubra, todas como titular. O comunicado alvirrubro apontou a rescisão contratual em comum acordo.

Em sexto lugar no Grupo A4, o Sergipe se prepara para enfrentar o Juazeirense no próximo sábado, às 16h, no Adauto Moraes, pela sétima rodada da Série D.

Fonte: Globo Esporte/SE