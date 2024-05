Sergipe busca investimentos em energia renovável no 1º dia de Missão Internacional

A comitiva do Governo de Sergipe, liderada pelo governador Fábio Mitidieri, iniciou nesta segunda-feira, 13, a participação na II Missão Internacional organizada pelo Consórcio Nordeste. Até o dia 18 de maio, os governadores dos nove estados da região e suas respectivas equipes, percorrerão as cidades de Roterdã, Bruxelas e Berlim com o objetivo de discutir pautas ambientais, voltadas à sustentabilidade e emergências climáticas, além de buscar investimentos para projetos de energia renovável, especialmente o hidrogênio verde. O principal foco é destacar o grande potencial do Nordeste no processo de transição energética, não apenas no Brasil, mas no mundo, e, assim, promover o desenvolvimento sustentável do Nordeste.

A primeira parada da missão foi na cidade holandesa de Roterdã, no World Hydrogen Summit 2024, maior evento internacional do mundo na área de hidrogênio verde. Na ocasião, o governador participou de uma série de reuniões, apresentações e rodadas de negócios com empresários do setor. Os encontros foram articulados pela Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), em sala administrada pelo Consórcio Nordeste, a fim de atrair novos investimentos para o estado.

Segundo Fábio, o propósito é fazer com que Sergipe, junto aos estados do Nordeste, seja conhecido pela potencialidade no setor de energia renovável. “Nós reunimos todas as condições climáticas e geográficas necessárias para o melhor desenvolvimento das políticas de transição energética e investimentos do hidrogênio verde, que acreditamos ser a energia do futuro. Dessa maneira, traremos para Sergipe e para o Nordeste cada vez mais investimentos, que se transformarão em emprego e renda para nossa população”, afirmou o governador.

Hidrogênio verde em Sergipe

Em reunião com a Green Energy Park, empresa de energia renovável de integração vertical, que já esteve Sergipe no mês de março para apresentar possibilidades de investimentos no setor energético, Fábio e equipe técnica foram apresentados a projetos e estabeleceram discussões iniciais a respeito da implantação do hidrogênio verde no estado.

“Este primeiro dia foi de reuniões estratégicas, buscando parceiros e investidores para que o Nordeste possa liderar esse processo de transição energética no país, já que nossa região possui matriz diversa de energia. Em Sergipe, já iniciamos tratativas sobre hidrogênio verde e colocamos o estado à disposição para poder fazer parte desse processo. Estamos confiantes que o estado tem condições de iniciar a transição”, considerou o governador.

Mitidieri também visitou o estande da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), estandes de empresas que atuam no setor de energias renováveis, e esteve presente na apresentação da Netherlands Enterprise Agency sobre a Green Port Partnership, além de se reunir com representantes da HY-5, iniciativa do governo alemão que congrega indústrias da área de hidrogênio verde.

“Quero agradecer a Apex por ter feito esse convite a nós, governadores do Nordeste, para participar de um evento que trata de um tema muito atual que é a sustentabilidade, hidrogênio verde e as políticas públicas para esse segmento. Agradeço também a parceria do Governo Federal, importante para fazermos o Brasil liderar a transição energética não somente em nosso país, mas no mundo. Também quero agradecer a nossa presidenta do consórcio, entidade que organizou essa importante missão. Quero destacar a importância desse evento para o Nordeste e reforçar mais uma vez que temos condições de liderar esse processo de transição energética mundialmente. Nosso papel aqui é justamente o de dialogar com investidores e parceiros, para que possamos fazer com que o Nordeste se torne o líder dessa transição”, completou Fábio.

A presidenta do Consórcio Nordeste e governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ressaltou a alegria em ver o estado de Sergipe muito bem representado na missão. “Sem dúvida nenhuma, essa Missão Internacional é muito estratégica, considerando o potencial incomensurável que nossa região tem na área de energias renováveis. Portanto, é uma excelente oportunidade para que possamos atrair mais investimentos para o Nordeste”, pontuou.

Para o senador sergipano Alessandro Vieira, que também participa da missão, Sergipe é uma potência na produção de energia. “Nós já temos hidrelétrica, termelétrica, avançando na prospecção e exploração do gás e petróleo, mas também pensando no futuro, o hidrogênio verde, produção dessa linha toda de energia sustentável muito importante para que, no futuro, Sergipe continue avançando”, salientou.

Comitiva Sergipe

Também integram a comitiva a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Erica Mitidieri; o secretário Especial do Gabinete, Tiago Andrade; o secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), Júlio Filgueira; o secretário da Comunicação, Cleon Nascimento; e o diretor de Relações Internacionais da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Ademário Alves.

Fonte: Agência Brasil