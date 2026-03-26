Sergipe ganha nova usina termelétrica e se consolida como polo nacional energético

O governador Fábio Mitidieri acompanhou, nesta quarta-feira, 25, o canteiro de obras das instalações da Usina Termelétrica (UTE 2), nova linha de produção de gás natural em Sergipe. Ganhadora do Leilão Nacional de Reserva de Capacidade, a Eneva apresentou, nesta quarta, ao governador Mitidieri, a prospecção do investimento de quase R$ 7 bilhões em Sergipe aplicados até 2028.

Mitidieri parabenizou a companhia pela construção e celebrou a ampliação do hub de energia no estado. “Sergipe é um dos maiores players do mercado de energia do Brasil. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, deve nos visitar ainda esta semana para avançar no projeto Sergipe Águas Profundas e na contratação de navios, com investimentos bilionários que impulsionarão a economia e atrairão indústrias e mão de obra qualificada para o estado”, destacou.

Atualmente a Eneva gera 1,6GW por meio da UTE 1, usina já instalada no local, e, até 2028, a empresa produzirá mais 1,3GW, quando a segunda linha, a UTE Porto Sergipe 2, ficar pronta. Nesse processo de construção devem ser gerados cerca de três mil empregos diretos e indiretos.

O presidente Nacional da Eneva, Lino Cançado, acrescentou que o começo das obras se deu logo após a vitória no Leilão Nacional porque o início da operação da UTE 2 está previsto para outubro de 2028. “Não é apenas o início de uma obra. A construção gerará cerca de três mil empregos. Temos que pensar estrategicamente. A vida útil da usina é de 30 a 40 anos, o que beneficiará o país além do contrato inicial de 15 anos, por isso nos dedicamos”, informou.

A gerente de contrato da área técnica, Maria Teresa Rodrigues, descreveu o processo de instalação e falou da satisfação de participar da equipe desta obra. “A instalação envolve terraplanagem, construção de bases, instalação de turbinas e conexão final. É uma honra participar do desenvolvimento do hub de Sergipe. É uma oportunidade de deixar um legado”, considerou.

Uma das gestoras do projeto, Lady Daiane Gomes, se disse honrada por, como mulher e Pessoa com Deficiência (PcD), participar desse momento histórico para Sergipe. “Estou muito feliz de fazer parte deste início do projeto. Como pessoa com deficiência, como mulher, me sinto incluída. Além de ser uma iniciativa para o crescimento da região, é importante a inclusão e representatividade ter mulheres e PcDs no projeto”, expressou.

Relembre

A Eneva anunciou, no início do mês de março, a construção de uma nova usina termelétrica a gás natural em Sergipe. A nova unidade, a UTE 2, que terá capacidade de 1,3 GW, será construída na Barra dos Coqueiros e somará aos atuais 1,6 GW da UTE Porto Sergipe

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, destacou o marco histórico da nova usina para Sergipe. “A nova termelétrica a gás em Sergipe é um marco que impulsiona o estado como um hub de energia. A nova usina, que será inaugurada em 2028, somada à produção de gás natural em 2030, fortalecerá a industrialização, gerando empregos e renda para a população. A iniciativa representa uma fronteira de oportunidades para o estado. É a esperança de um futuro promissor”, ressaltou.

A Eneva prevê que a obra impulsionará a economia local e fortalecerá a cadeia produtiva da região. O secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, frisou que Sergipe se prepara para avançar mais um passo no desenvolvimento. “A chegada da nova usina gera um impacto positivo na economia local na geração de novos postos de trabalho durante a construção e operação. Nos preparamos para que a mão de obra especializada no setor de energia seja 100% sergipana. O Governo de Sergipe cria um ambiente favorável aos negócios e prepara sua mão de obra para que os empregos sejam preenchidos por especialistas sergipanos”, frisou.

Com essa expansão, Sergipe se consolida como um dos principais polos de gás natural e geração de energia do país, atraindo investimentos e gerando oportunidades para a população local. “Com o apoio do Governo Estadual, a Barra do Coqueiro vive um momento de grande desenvolvimento, com investimentos de R$ 7 bilhões na nova usina, a chegada de novos condomínios e uma segunda ponte Aracaju-Barra. São recursos direcionados para melhorar nossa infraestrutura local. Só temos a agradecer”, disse o prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins.

Leilão

Na última semana, o Brasil negociou 19 gigawatts (GW) em novos contratos para usinas termelétricas e hidrelétricas com o leilão de reserva de capacidade (LRCAP), sendo a maior contratação já realizada pelo setor elétrico do país. A Eneva, que tem o BTG Pactual como maior acionista, foi a principal vencedora do leilão, viabilizando projetos termelétricos que lhe exigirão R$ 18 bilhões em investimentos até 2031.

O principal destaque do leilão é a expansão do Hub Sergipe, que se consolida como um dos mais importantes complexos energéticos do Brasil.

A expansão da Eneva representa o aumento de investimentos privados em Sergipe, a geração de empregos na construção e operação e o fortalecimento da cadeia produtiva de energia e gás, o que consolida Sergipe como polo nacional de gás natural referência em geração termelétrica e maior integração com mercado internacional de gás.

Fonte: Governo de Sergipe