Sergipe não registra casos e mortes por Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde, através do boletim epidemiológico, informou que neste domingo, 28, não foram registrados casos novos de Covid-19 e óbitos. No total, 342.623 pessoas testaram positivo para a doença e 6.429 morreram.

As últimas informações sobre UTIs e enfermarias nas unidades de saúde de Sergipe apontam que estão internados no momento sete pacientes. São quatro na rede pública e três na rede privada.

Vacinação

Foram enviadas aos municípios 5.847.887 doses. No que se refere a imunização, 87,38% da população foi vacinada com a primeira dose e 80,41% com a segunda dose. Além disso, 59,10% foi vacinada com a primeira dose de reforço (destinada a população maior de 12 anos) e 26,48% com a segunda dose de reforço (para a população maior de 18 anos).