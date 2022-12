Sergipe registra 373 casos novos de COVID-19 e dois óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde, através do boletim epidemiológico, informa que nesta terça-feira, 06, foram registrados 373 casos novos de Covid e dois óbitos. No total, 351.548 pessoas testaram positivo para a Covid e 6.459 morreram.

Os óbitos confirmados foram: um homem, 47 anos, de Nossa Senhora das Dores, com doença pulmonar obstrutiva crônica e tabagismo; uma mulher, 80 anos, de Aracaju, com diabetes e hipertensão.

As últimas informações sobre UTIs e enfermarias nas unidades de saúde de Sergipe apontam que há 39 pessoas internadas na rede pública e 55 pessoas na rede particular.

Vacinação

Foram enviadas aos municípios 6.147.114 doses. No que se refere a imunização, 88,20% da população foi vacinada com a primeira dose e 81,40% com a segunda dose. Além disso, 61,70% foi vacinada com a primeira dose de reforço (destinada a população maior de 12 anos) e 32,06% com a segunda dose de reforço (para a população maior de 18 anos).

Fonte: SES